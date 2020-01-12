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Русин: Я буду очень скучать по Скрипнику – он позволил мне снова почувствовать себя футболистом

12 января 16:20 263 Читати українською
Русин: Я буду очень скучать по Скрипнику – он позволил мне снова почувствовать себя футболистом
Назарий Русин / фото из открытых источников

Нападающий Динамо Назарий Русин оценил период своего пребывания в луганской Зари.

"Буду очень сильно скучать по Заре. У меня там все было прекрасно и в бытовом плане, и коллектив отличный, на футбольном поле все было хорошо.

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По Скрипнику тоже буду очень скучать. Он очень много мне дал как человеку. Он много дал мне как тренер. Он дал мне уверенность в своих силах, я снова почувствовал себя футболистом, начал получать удовольствие от футбола. Надеюсь, мы еще встретимся.

Но я был рад вернуться в Динамо. Это была моя цель, когда уходил в Зарю – вернуться", – сказал Русин Youtube-каналу FootballHub.

Напомним, что в первой части сезона в 14 матчах за Зарю в УПЛ Русин забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Недавно Динамо досрочно вернуло 21-летнего форварда из аренды.

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