Русин: Я буду очень скучать по Скрипнику – он позволил мне снова почувствовать себя футболистом

По Скрипнику тоже буду очень скучать. Он очень много мне дал как человеку. Он много дал мне как тренер. Он дал мне уверенность в своих силах, я снова почувствовал себя футболистом, начал получать удовольствие от футбола. Надеюсь, мы еще встретимся.
Но я был рад вернуться в Динамо. Это была моя цель, когда уходил в Зарю – вернуться", – сказал Русин Youtube-каналу FootballHub.
Напомним, что в первой части сезона в 14 матчах за Зарю в УПЛ Русин забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Недавно Динамо досрочно вернуло 21-летнего форварда из аренды.