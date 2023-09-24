Нападающий Сандерленда Назарий Русин может впервые сыграть в составе новой команды.

Сандерленд уже в 17:00 начнет поединок с Кардиффом в поединке 8-го тура Чемпионшипа.

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"Черные коты" обнародовали заявку на поединок. Нашлось в ней место и Назарию Русину, который, правда, начнет эту игру на скамейке запасных.

Напомним, клуб Чемпионшипа, по данным инсайдеров, заплатил за форварда Зари 2,5 млн евро плюс возможные бонусы.

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