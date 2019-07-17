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Русин и Сидклей не попали в заявку Динамо на сезон 2019/20

19:37 92 Читати українською
Русин и Сидклей не попали в заявку Динамо на сезон 2019/20
Назарий Русин / фото: Ю. Юрьев

Игроки киевского Динамо Назарий Русин и Сидклей, скорее всего, проведут следующий сезон в составах других команд.

На официальном сайте украинской Премьер-лиги появилась заявка киевского Динамо на сезон 2019/20.

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Интересно, что в этом списке пока нет форварда Назария Русина и защитника Сидклея. Отметим, что это еще не окончательная заявка "бело-синих". Добавим, что в списке отсутствует и летний новичок Динамо Александр Караваев.

Ранее сообщалось, что Карпаты хотят арендовать Русина, а Сидклей попал в список интересов Сан-Паулу и Интернасьонала.

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