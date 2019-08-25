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Русин и Леднев не помогут Заре в матче с Динамо

22:42 45 Читати українською
Русин и Леднев не помогут Заре в матче с Динамо
Богдан Леднев / ФК Заря

Наставник Зари Виктор Скрипник вынужден серьезно поломать голову перед поединком 6-го тура УПЛ против Динамо.

Полузащитник Зари Богдан Ледев и нападающий Назарий Русин не сыграют в следующем туре чемпионата Украины против киевского Динамо, который пройдет 1 сентября в Запорожье.

"В Киеве мне было очень трудно, я привык быть дома", – Русин рассказал, почему предпочел Зарю перед Карпатами

Об этом сообщил наставник луганчан Виктор Скрипник на пресс-конференции после поединка с Карпатами, информирует официальный сайт Зари.

Оба выступают за Зарю на правах аренды именно из Динамо, поэтому не смогут выйти на поле Славутич Арены. К слову, после 5-ти туров Заря опережает киевлян на 3 очка, но "бело-синие" имеют игру в запасе.

Заря победила Карпаты и вышла на третье место УПЛ – гол Будковского обесценил сейвы Пидкивки

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