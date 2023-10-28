Русин дебютує у стартовому складі Сандерленда
16:20 - Читати українською
Нападающий Сандерленда Назарий Русин впервые выйдет в старте английской команды.
Русин выйдет в стартовом составе Сандерленда на игру против Норвича – украинец впервые появится на поле с первых минут.
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Отметим, что матч Сандерленд – Норвич начнется уже в 17:00 по киевскому времени. Команды сейчас являются соседями в турнирной таблице: Русин и Ко на 10 месте с 19 очками, а Норвич – четырнадцатый с 17 пунктами.
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Добавим, что Назарий после трансфера в Сандерленд сыграл за "черных котов" всего 54 минуты.
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