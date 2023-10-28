Русин выйдет в стартовом составе Сандерленда на игру против Норвича – украинец впервые появится на поле с первых минут.

"Русин – не молодой парень": тренер Сандерленда объяснил, почему украинец не играет в Англии

Отметим, что матч Сандерленд – Норвич начнется уже в 17:00 по киевскому времени. Команды сейчас являются соседями в турнирной таблице: Русин и Ко на 10 месте с 19 очками, а Норвич – четырнадцатый с 17 пунктами.

Русин забил пяткой в прыжке на тренировке сборной Украины – видео шедевра

Добавим, что Назарий после трансфера в Сандерленд сыграл за "черных котов" всего 54 минуты.