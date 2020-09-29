Форвард киевлян Назарий Русин снова решил поменять цифру на своей футболке.

Нападающий Динамо Назарий Русин в новом сезоне будет выступать под новым номером, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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21-летний форвард выбрал себе футболку с цифрой 31. К слову, в прошлом сезоне Русин бегал под номером 70. Соответствующее изменение уже внесено в заявку киевлян на сезон.

Интересно, что это уже третий игровой номер, под которым Русин выступает за Динамо – ранее он также играл под номером 43.

Напомним, в прошлом сезоне Назарий провел в составе Динамо 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. В текущем сезоне он на поле еще не появлялся.

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