Русин будет играть в Легии до зимы, Шабанова могут выкупить – СМИ озвучило детали перехода игроков Динамо
12:42 - Читати українською
Игроки Динамо Артем Шабанов и Назарий Русин в ближайшее время сменят клубную прописку.
Шабанов присоединится к Легии уже сегодня и будет выступать в составе польского чемпиона до мая, сообщает ТаТоТаке. Интересно, что защитника все же могут выкупить по завершении аренды – окончательное решение стороны обсудят летом.
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Также отмечается, что Легия арендует нападающего Динамо Назария Русина до декабря 2021 года. Игрок присоединится к полякам в ближайшее время.
Добавим, что и Шабанов, и Русин получали очень мало игрового времени в первой половине сезона – только 3 поединка на двоих.
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