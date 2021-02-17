Игроки Динамо Артем Шабанов и Назарий Русин в ближайшее время сменят клубную прописку.

Шабанов присоединится к Легии уже сегодня и будет выступать в составе польского чемпиона до мая, сообщает ТаТоТаке. Интересно, что защитника все же могут выкупить по завершении аренды – окончательное решение стороны обсудят летом.

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Также отмечается, что Легия арендует нападающего Динамо Назария Русина до декабря 2021 года. Игрок присоединится к полякам в ближайшее время.

Добавим, что и Шабанов, и Русин получали очень мало игрового времени в первой половине сезона – только 3 поединка на двоих.

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