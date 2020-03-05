Русин: Благодарю Бога за то, что дал мне шанс остаться в Динамо

Форвард Назарий Русин поделился эмоциями после подписания нового контракта с киевским Динамо.

"Хочу поблагодарить, в первую очередь, Бога за то, что он дал мне шанс остаться в киевском Динамо и продлить контракт на пять лет с такой большой командой. Кроме того, хочу поблагодарить президента клуба, тренеров и партнеров по команде за то, что они помогли мне остаться здесь, а также своим родителям, девушке и всем близким людям. Я очень рад! Для меня это очень много значит.

Динамо подписало новый контракт с Русиным

Конкуренция за место в составе – это прекрасно, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль, – будем видеть в течение сезона. Что касается того, что я был лучшим бомбардиром Динамо на зимних сборах, то это всегда приятно, но главное – забивать в официальных играх, и я хочу забить как можно больше мячей", – цитирует Русина официальный сайт клуба.

Напомним, молодой нападающий провел первую часть сезона в Заре на правах аренды и отличился 5 голами и 2 ассистами. После возвращения в Динамо Русин провел две игры, ограничившись результативной передачей на Буяльского в поединке с Ворсклой.

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