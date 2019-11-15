Русин – о матче с Данией U-21: Я уже забивал на Арене Львов

Нападающий Зари и сборной Украины U-21 Назарий Русин оценил шансы команды в матче против Дании в рамках отбора на Евро-2021.

"Сборная Дании – хорошо обученная команда. Датчане сильны физически, поэтому матч будет очень сложным для сборной Украины. Тренеры рассказали нам, как действовать против этого соперника, поэтому мы постараемся воплотить этот план в жизнь.

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Сборная Украины рассчитывает на поддержку львовских болельщиков и всех тех людей, которые приедут болеть за нее из других областей нашей страны. У меня, кстати, будет и персональная поддержка в лице родителей и моей девушки.

На Арене Львов я уже забивал, выступая за Динамо. Надеюсь, смогу сделать это и за молодежную сборную, если тренер доверит мне место в составе", – цитирует Русина официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок Украина U-21 – Дания U-21 состоится 15 ноября, начало в 18:30.

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