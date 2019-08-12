Русин – о дебютном голе за Зарю: Думаю, мы можем составить конкуренцию Динамо и Шахтеру

Нападающий Зари Назарий Русин поделился эмоциями от победы над Колосом в матче 3-го тура УПЛ. В том поединке форвард отметился первым голом за луганскую команду.

"В первые 25 минут было очень сложно. Плюс жаркая погода. Однако затем взяли игру под свой контроль и выиграли. Я сыграл немного, но вижу, что ребятам непросто. Многие перелетов, много игр. Но мы справились.

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Дебютный гол? Очень рад, что помог команде добыть три очка. На игру с ЦСКА не отвлекались – мы профессионалы и все понимаем. Надо идти от игры к игре и тогда все будет хорошо.

После игры поздравили друг друга, пообщались. Коуч дал наставления перед важным матчем против ЦСКА.

Важно набирать очки. Думаю, что в этом сезоне нам вполне по силам составить конкуренцию и Динамо, и Шахтеру", – рассказал Русин пресс-службе Зари.

К слову, матч против Колоса стал для 20-летнего форварда дебютным Зари в УПЛ – на прошлой неделе он вышел на замену в поединке Лиги Европы против ЦСКА. Напомним, луганчане арендовали Русина у Динамо на сезон 2019/20.

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