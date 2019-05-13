"Русин – единственный в Динамо, у кого есть моменты, но его не поддерживают, а обвиняют", – Несенюк

Глава департамента Динамо по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк поделился впечатлениями от игры форварда киевлян Назария Русина.

"В нынешнем Динамо есть два форварда с высокой стартовой скоростью – Русин и Супряга. Русин, когда выходит на поле, всегда моменты и забивает мячи. Но его не поддерживают, а наоборот – сажают на скамейку запасных. Да еще и обвиняют в нереализованных моментах.

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Неужели не ясно, что главное в том, что эти моменты у Русина есть. У привезенного за большие деньги немолодого Соля этих моментов почти не было, у Вербича, которого перевели с фланга, тоже. Не говорю уже о де Пене, чтобы никого не обидеть.

Поэтому имеем двадцатилетнего футболиста, который в каждой игре имеет моменты, и почти в каждой игре забивает. Но почти не играет, как играл в свое время Блохин. Понимаю, что во времена юного Блохина нынешние тренеры еще не родились. Понимаю, что футбол изменился. Но ценность футболистов со стартовой скоростью осталась.

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Я не сравниваю Русина с Блохиным – для сравнения Русин должен играть, а не выходить на поле изредка со страхом ошибиться и больше не попасть в состав. В 1972 году тоже никто не догадывался, что пацан, который не попадает в ворота с пяти метров – будущий лучший футболист Европы. Но были тренеры, которые в этого пацана верили", – написал Несенюк на своей странице Facebook.

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