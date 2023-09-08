"Назарий – игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени, и, следя за сложным процессом, который разворачивался в течение лета, мы рады, что заключили соглашение о его трансфере в клуб.

Русин прибыл в расположение Сандерленда

Русин – динамичный и умный форвард, который любит использовать пространство. Он постоянно влиял на команду, забивая голы и отдавая результативные передачи. Мы с нетерпением ждем помощи от Назария, когда он адаптируется к жизни в новой среде, и мы рады приветствовать его на Стадионе Света", – поделился Спикмен в комментарии Sunderland Echo.

Напомним, Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. К слову, Сандерленд после 5-ти туров идет в турнирной таблице Чемпионшипа на седьмой строчке, набрав 10 очков. Дебютировать за новую команду Назарий сможет уже 16 сентября в выездном поединке против КПР.

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