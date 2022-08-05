ДС Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании Кристиана Бентеке. Контракт рассчитан на 2,5 года, клуб имеет возможность автоматически продлить его действие еще на год. Форвард присоединится к команде после получения визы.

Хавбек Барселоны в 23 года переехал в МЛС – особый статус наравне с экс-звездами МЮ и Шахтера

"Кристиан – топ-игрок, долгое время игравший на самом высоком уровне. Его опыт и способность забивать голы и помогать команде будут бесценны. Для команды и для меня это очень интересное усиление. Он будет играть значительную роль", – заявил главный тренер ДС Юнайтед Уэйн Руни.

К слову, последним клубом 31-летнего форварда был Кристал Пелас. Главный вызов в своей карьере Бентеке провалил – Ливерпуль в свое время платил за него 46,5 млн евро, но разочаровался и очень быстро перепродал, потеряв 15 миллионов.