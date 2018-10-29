Руни забил за ДС Юнайтед после невероятного сольного прохода одноклубника

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни дублем помог своей команде одержать победу над Нью-Йорк Сити.

Руни открыл счет в матче уже на 8-й минуте, но этот гол – полностью заслуга его одноклубника Лусиано Акосты. Аргентинец перехватил мяч на левом фланге и ворвался в штрафную, обыграв сразу четырех соперников.

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Победа в сегодняшнем матче позволила ДС Юнайтед гарантировать себе выход в плей-офф. Стоит заметить, что на момент прихода Руни в американский клуб в июле команда занимала последнее место в Восточной конференции, но 12 голов и 6 результативных передач 32-летнего англичанина в 19 играх кардинально изменили ситуацию.