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Руни забил за ДС Юнайтед после невероятного сольного прохода одноклубника

22 октября 08:50 151 Читати українською
Руни забил за ДС Юнайтед после невероятного сольного прохода одноклубника
Уэйн Руни (слева) / фото из соцсетей

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни дублем помог своей команде одержать победу над Нью-Йорк Сити.

Руни открыл счет в матче уже на 8-й минуте, но этот гол – полностью заслуга его одноклубника Лусиано Акосты. Аргентинец перехватил мяч на левом фланге и ворвался в штрафную, обыграв сразу четырех соперников.

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Победа в сегодняшнем матче позволила ДС Юнайтед гарантировать себе выход в плей-офф. Стоит заметить, что на момент прихода Руни в американский клуб в июле команда занимала последнее место в Восточной конференции, но 12 голов и 6 результативных передач 32-летнего англичанина в 19 играх кардинально изменили ситуацию.

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Видеоновости Мир Уэйн Руни Уэйн Руни МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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