toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РЕАЛ МАДРИД - УЭСКА ЖУНИОР МОРАЕС

Руни забил роскошный гол почти с углового в матче против Орландо

11:38 9 Читати українською
Руни забил роскошный гол почти с углового в матче против Орландо
Руни помог ДС Юнайтед победить Орландо

Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни забил гол и отдал ассист в матче МЛС против Орландо Сити.

Легендарный английский форвард Уэйн Руни помог ДС Юнайтед победить Орландо Сити в матче 6-го тура МЛС.

Руни рассказал, в чем ван Гал был лучше Фергюсона

Сначала 33-летний нападающий отметился ассистом в дебюте встречи, а на 30-й минуте матча забил эффектный гол, закрутив мяч дальний угол ворот с очень острого угла. В итоге ДС Юнайтед одержал минимальную победу со счетом 2:1.

Вейн Руні – легенда МЮ з нав'язливим присмаком недосказаності, від білого Пеле до фарбування лавок

Теги
Мир Видеоновости МЛС Орландо Сити ДС Юнайтед ДС Юнайтед Уэйн Руни Уэйн Руни
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
6
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук