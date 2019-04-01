Руни забил роскошный гол почти с углового в матче против Орландо

Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни забил гол и отдал ассист в матче МЛС против Орландо Сити.

Легендарный английский форвард Уэйн Руни помог ДС Юнайтед победить Орландо Сити в матче 6-го тура МЛС.

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Сначала 33-летний нападающий отметился ассистом в дебюте встречи, а на 30-й минуте матча забил эффектный гол, закрутив мяч дальний угол ворот с очень острого угла. В итоге ДС Юнайтед одержал минимальную победу со счетом 2:1.

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