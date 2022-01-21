"Я такой же, как и все остальные – читаю эти слухи в социальных сетях и газетах. Конечно, Эвертон – это клуб, в котором я вырос, и за который я болею. Мне льстит, что мое имя фигурирует в этих новостях.

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Впрочем, Эвертон хорошо знает – чтобы связаться со мной, сначала нужно разговаривать с моими агентами. Все любят сказки, но сейчас я сосредоточен на завтрашней игре Дерби. Я должен относиться к нынешней работе с уважением.

Никто из Эвертона мне не звонил, поэтому я не позволяю ничему отвлекать меня от работы. Больше ничего не могу сказать", – заявил Руни в комментарии Sky Sports.

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