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Руни вернулся в сборную Англии

08:24 190 Читати українською
Руни вернулся в сборную Англии
guess who's back? Уэйн Руни / Фото AFP

Легендарный форвард Уэйн Руни доказывает, что есть еще порох в пороховницах.

Футбольная ассоциация Англии вызвала на товарищеский матч против сборной США ветерана команды Уэйна Руни. Для 33-летнего форварда это будет прощальный матч за национальную команду.

Руни не выйдет в основе на матч сборной Англии против США – Саутгейт объяснил свое решение

Нападающий прибыл в расположение команды "трех львов" и тренируется со своими партнерами по сборной.

Напомним, спарринг Англия – США состоится 15 октября, начало в 22:00.

Товарищеские матчи

Англия - США: Четверг 15 ноября 2018

Англия
до матча
1
дн
:
8
час
:
47
мин
США
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Теги
Англия Англия Англия Уэйн Руни Уэйн Руни Товарищеские матчи Англия - США
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