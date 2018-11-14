Руни вернулся в сборную Англии

Легендарный форвард Уэйн Руни доказывает, что есть еще порох в пороховницах.

Футбольная ассоциация Англии вызвала на товарищеский матч против сборной США ветерана команды Уэйна Руни. Для 33-летнего форварда это будет прощальный матч за национальную команду.

Руни не выйдет в основе на матч сборной Англии против США – Саутгейт объяснил свое решение

Нападающий прибыл в расположение команды "трех львов" и тренируется со своими партнерами по сборной.

Напомним, спарринг Англия – США состоится 15 октября, начало в 22:00.