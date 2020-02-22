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Руни в юбилейном матче отметился эффектным голом паненкой с пенальти – его Дерби не удержал победу над Фулхэмом

00:35 19 Читати українською
Руни в юбилейном матче отметился эффектным голом паненкой с пенальти – его Дерби не удержал победу над Фулхэмом
Уэйн Руни / B/R Football

Дерби Каунти с Уэйном Руни в составе расписал ничью с Фулхэмом в рамках 34-го тура Чемпионшипа. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионшип 2019/20, 34-й тур

Дерби Каунти – Фулхэм – 1:1

Голы: Руни, 55, (пен.) – Митрович, 71

Дерби Каунти и Фулхэм не смогли выявить сильнейшего в матче Чемпионшипа. Счет во втором тайме открыл легенда английского футбола Уэйн Руни, эффектным ударом паненкой реализовал пенальти. Однако ближе к концу игры Митрович выровнял положение, и поединок так и завершился ничьей. Добавим, что этот матч стал 500-м для Руни, который к тому же забил 211 гол в английских лигах, и уступает только Билли Шарпу, в активе которого 229 забитых мяча.

Руни красивым голом со штрафного и ассистом помог Дерби Каунти разгромить Сток Сити

Таким образом, Фулхэм набрал 57 очков и остался третьим, Дерби Каунти с 45 пунктами расположился на 12 месте.

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Англия Видеоновости Дерби Каунти Дерби Каунти Чемпионшип Уэйн Руни Уэйн Руни Фулхэм Фулхэм
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