Руни травмировал одного из лидеров Дерби Каунти на тренировке – подопечный выбыл на длительный срок
Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни вновь привлек к себе внимание медиа неожиданной ситуацией.
35-летний специалист нанес травму на тренировке Джейсону Найту – ведущему исполнителю команды, информирует The Mirror.
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В одном из эпизодов Уэйн пошел в грубый подкат против хавбека. Из-за повреждения игрок выбыл на срок до 12 недель. Отмечается, что Руни регулярно участвует в тренировках со своими подопечными из-за дефицита футболистов в команде.
К слову, Джейсон Найт, получивший травму, в прошлом сезоне провел 43 матча в Чемпионшипе, чем помог Дерби Каунти не снизиться в классе.
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