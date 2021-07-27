35-летний специалист нанес травму на тренировке Джейсону Найту – ведущему исполнителю команды, информирует The Mirror.

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В одном из эпизодов Уэйн пошел в грубый подкат против хавбека. Из-за повреждения игрок выбыл на срок до 12 недель. Отмечается, что Руни регулярно участвует в тренировках со своими подопечными из-за дефицита футболистов в команде.

К слову, Джейсон Найт, получивший травму, в прошлом сезоне провел 43 матча в Чемпионшипе, чем помог Дерби Каунти не снизиться в классе.

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