Руни рассказал о милом разговоре, который состоялся у него с бывшим товарищем по команде Манчестер Юнайтед Генрихом Мхитаряном после полуфинала ЛЧ Интер – Барселона (4:3).

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Мхитарян отыграл 79 минут в захватывающем полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов, прежде чем его заменил Давиде Фраттези. После финального свистка Уэйни Руни, который работал телеэкспертом на этом матче, обнял Мхитаряна.

"Мы говорили о детях! Мы поздравили друг друга, а потом спросили друг друга о детях", – отметил англичанин. Трансляция Amazon показала трогательный момент, когда Уэйн и Генрих обнялись, а затем Руни указал на одного из своих детей, которые бежали по полю, после чего они рассмеялись.

Руни также особенно похвалил Дармиана, который вышел на замену, заменив Янна Ореля Биссека на 71-й минуте. Он сказал: "Я рад за них, особенно за Маттео, потому что у него порой были тяжелые моменты в Манчестер Юнайтед".

Мхитарян выступал за "красных дьяволов" с июля 2016 года по январь 2018 года, сыграв 63 матча, а 35-летний Дармиан выступал за команду с 2015 по 2019 год и сыграл 92 матча.

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