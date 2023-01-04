Руководство Эвертона серьезно размышляет над тем, чтобы отправить Фрэнка Лэмпарда в отставку.

В прошлом сезоне "ириски" едва избежали вылета. За половину нынешней кампании команда одержала лишь 3 победы, в последних 5 матчах – 4 поражения (в частности, от шедшего последним Вулверхэмптона).

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Лэмпарда не уволили сразу после фиаско против Брайтона (1:4), но такая вероятность очень высока, сообщает MEN. Сейчас руководство клуба оценивает, насколько команде могут помочь изменения в тренерском городе и присматривается к возможным кандидатам.

Отмечается, что фаворитом на то, чтобы заменить Лэмпарда, стал Уэйн Руни. Его связывали с работой в Эвертоне, когда командой руководил Рафаэль Бенитес. Тогда нынешний наставник ДС Юнайтед решил остаться в Дерби, с которым едва не сотворил чудо.

Также в списке возможных преемников Фрэнка Лэмпарда фигурируют Шон Дайч, Дэвид Мойес, Роберто Мартинес, Марсело Бьелса и другие.

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