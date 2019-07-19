Руни сделал посмешище из соперников и забил 13-й гол в сезоне

Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни отметился очередным голом в MLS, который стал для нападающего уже 13-м в текущем сезоне.

В поединке 22-го тура MLS ДС Юнайтед легко разбил аутсайдера Цинциннати со счетом 4:1. Третий гол Юнайтед в активе 33-летнего Уэйна Руни.

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На 65-й минуте форвард получил передачу из глубины поля, легко убрал одного защитника и пробил между ног другому. Мяч влетел в нижний угол ворот – 13-й гол экс-нападающего сборной Англии в сезоне-2019 в рамках всех турниров.

ДС Юнайтед набрал 35 очков и занимает второе место в Восточной конференции. У лидера Филадельфии на балл больше. Что касается Руни, то в активе бывшего нападающего МЮ 11 голов в сезоне – это 4-й результат.

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