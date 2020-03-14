Руни рассказал, как Роналду нарушал режим в Манчестер Юнайтед

Легенда МЮ Уэйн Руни в компании Криштиану Роналду не противились фастфуду перед матчами.

"Когда я впервые попал в Юнайтед, мы с Криштиану вместе ходили на матчи и тренировались. Я помню, как в один из вечеров перед игрой мы зашли в Макдональдс, потому что он хотел Биг Мак. Он пытался набрать вес, потому что был очень худым.

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Сейчас Роналду ест 6 раз в день и спит 6 раз в сутки? У него четверо детей, и я не знаю, как ему это удается. Но есть Роналду, который выглядит на миллион долларов, в то время как у меня никогда не было такого красивого тела, но я могу играть по 90 минут, могу тренироваться каждый день. Физически я ни о чем не беспокоюсь. Как только такие переживания начнутся, я завершу карьеру", – цитирует Руни The Times.

Напомним, Криштиану и Уэйн вместе защищали цвета Манчестер Юнайтед в 2004-2009 годах.

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