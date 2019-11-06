Руни присоединился к Дерби Каунти – в январе он станет играющим тренером клуба

Легендарный английский нападающий Уэйн Руни прибыл в расположение клуба Чемпионшипа Дерби Каунти.

34-летний футболист встретился с главным тренером команды Филлипом Коку и персоналом клуба, информирует Sky Sports.

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Вскоре Руни начнет участвовать в тактических занятиях команды, а с 1-го декабря начнет курс интенсивной физической подготовки. Его контракт с Дерби Каунти вступает в силу с 1-го января 2020-го года.

Напомним, соглашение с экс-форвардом Манчестер Юнайтед, Эвертона и ДС Юнайтед рассчитано на 18 месяцев. По его условиям, Руни будет сочетать игровую карьеру с работой в тренерском штабе Дерби Каунти.

Отметим, что после 15 туров Дерби Каунти занимает 15 место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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