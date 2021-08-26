"Я не знаю, как это оценивать, честно говоря. Если вы хотите узнать, считаю ли я этот переход возможным, то у меня есть большие сомнения в этом.

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У Криштиану великое наследие в МЮ. Я не думаю, что он пойдет куда-за денег. Я сомневаюсь, что это может произойти. Думаю, если он и покинет Ювентус, то у него больше шансов попасть в ПСЖ.

С другой стороны, это футбол, все может быть. Ранее такое случалось. Такие легенды МЮ, как Шмейхель, Энди Коул, играли за Сити, Марк Хьюз тренировал Сити.

Такое бывало. Но в случае с кем-то уровня Роналду я не могу представить подобное развитие событий", – цитирует Руни Sky Sports.

Напомним, Роналду и Руни бок о бок защищали цвета Юнайтед в 2003-2009 годах.

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