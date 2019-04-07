Руни получил дебютную красную карточку в MLS – форвард в грубом подкате едва не сломал соперника

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни подвел свою команду в матче против Лос-Анджелеса. Англичанин получил красную карточку за грубую игру.

В начале второго тайма матча против Лос-Анджелеса Уэйн Руни грубо сыграл в подкате против игрока команды-соперника. Арбитр сначала показал форварду желтую карточку, но после использования VAR изменил свое решение и удалил Руни с поля.

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К слову, сам Уэйн спокойно воспринял такое решение арбитра, спокойно покинув поле. К счастью, оппонент экс-форварда сборной Англии сумел продолжить игру, которая завершилась победой Лос-Анджелеса со счетом 4:0.

Это удаление стало первым для 33-летнего Руни в его американской карьере. В текущем сезоне форвард забил уже 4 гола в 5-ти матчах, а ДС Юнайтед занимает 3 место в Восточной конференции.

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