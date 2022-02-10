"Согласился ли бы на работу в Эвертоне или Манчестер Юнайтед? Конечно, я бы так и сделал. На этот момент я сосредоточен на Дерби Каунти и сохранении прописки в Чемпионшипе, но Манчестер Юнайтед и Эвертон – два клуба, которые мне очень близки.

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Надеюсь, однажды в будущем смогу тренировать одну из этих команд. Это было бы большим достижением для меня", – сказал Руни Goal.

Напомним, Уэйн является воспитанником Эвертона, а в 2004-м Манчестер Юнайтед приобрел его за 37 млн евро. Недавно тренером "ирисок" стал Фрэнк Лэмпард.

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