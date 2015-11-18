Руни планирует начать тренерскую карьеру

Легендарный форвард сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни намерен стать тренером.

Журналисты поинтересовались у бывшего нападающего МЮ, а ныне игрока ДС Юнайтед Уэйна Руни о возможности начать тренерскую карьеру.

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"Да, это то, что мне интересно, и я хочу это сделать", – цитирует Руни официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. Всего он провел за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в ее истории.

Сегодня, 15 октября, состоится спарринг Англия – США, который станет прощальным матчем для Руни в футболке "трех львов". Начало в 22:00.

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