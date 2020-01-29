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Руни отличился дебютным голом за Дерби

00:12 5 Читати українською
Руни отличился дебютным голом за Дерби
Уэйн Руни / твиттер Дерби Каунти

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни отметился первым голом в составе нового клуба в рамках 29-го тура Чемпионшипа.

Гол Уэйна Руни не помог Дерби Каунти победить Лутон в матче Чемпионшипа.

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Англичанин открыл счет в матче на 63 минуте, отличившись классным ударом в девятку с линии штрафной. Впрочем, Лутон в итоге отпраздновал победу со счетом (2:3).

Напомним, что Уэйн Руни заключил с Каунти контракт на 1,5 года. Кроме выступлений на поле экс-форвард Эвертона, МЮ и ДС Юнайтед выполняет функции помощника главного тренера Филиппа Коку.

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