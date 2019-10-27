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Руни отдаст сына в академию Манчестер Сити

16:36 80 Читати українською
Руни отдаст сына в академию Манчестер Сити
Уэйн и Кай Руни / Sky Sports

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни в январе вернется в Англию из США, где играл за клуб МЛС ДС Юнайтед.

После возвращения на родину старший сын Уэйна Руни получит место в академии Манчестер Сити, информирует The Sun.

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9-летний Кай до отъезда семьи Руни в США входил в число воспитанников академии Манчестер Юнайтед, в составе которого его знаменитый отец выступал на протяжении 13 лет.

Напомним, после завершения контракта с ДС Юнайтед Уэйн Руни решил вернуться в Англию, где станет играющим тренером Дерби Каунти. В прошлом сезоне МЛС 34-летний футболист сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов.

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Англия Уэйн Руни Уэйн Руни Манчестер Сити Манчестер Сити
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