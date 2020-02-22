Руни оригинально объяснил исполнение пенальти паненкой

Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни прокомментировал свой эффектно реализованный пенальти в матче против Фулхэма.

"Я никогда не пробивал паненкой с пенальти. Я знаю, что голкиперы изучают исполнение пенальти игроками. Это был сюрприз для вратаря, но к счастью, все удалось.

Руни в юбилейном матче отметился эффектным голом паненкой с пенальти – его Дерби не удержал победу над Фулхэмом

Я чувствую себя хорошо, все еще наслаждаюсь игрой. Это 500 матч, но я буду праздновать тогда, когда закончу играть", – приводит слова Руни Daily Star.

Напомним, Руни помог Дерби сыграть вничью с лидером Чемпионшипа Фулхэмом (1:1), красиво реализовав пенальти.

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