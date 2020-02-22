toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - БЕНФИКА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Руни оригинально объяснил исполнение пенальти паненкой

10:09 42 Читати українською
Руни оригинально объяснил исполнение пенальти паненкой
Уэйн Руни / Reuters

Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни прокомментировал свой эффектно реализованный пенальти в матче против Фулхэма.

"Я никогда не пробивал паненкой с пенальти. Я знаю, что голкиперы изучают исполнение пенальти игроками. Это был сюрприз для вратаря, но к счастью, все удалось.

Руни в юбилейном матче отметился эффектным голом паненкой с пенальти – его Дерби не удержал победу над Фулхэмом

Я чувствую себя хорошо, все еще наслаждаюсь игрой. Это 500 матч, но я буду праздновать тогда, когда закончу играть", – приводит слова Руни Daily Star.

Напомним, Руни помог Дерби сыграть вничью с лидером Чемпионшипа Фулхэмом (1:1), красиво реализовав пенальти.

Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Лэмпард: Руководство Челси поддерживает решение оставить Кепу в запасе
06:30
198
Теги
Уэйн Руни Уэйн Руни Фулхэм Фулхэм Англия Дерби Каунти Дерби Каунти Чемпионшип
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
29
мин
Мариуполь
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук