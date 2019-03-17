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Руни оформил дебютный хет-трик в МЛС

09:17 70 Читати українською
Руни оформил дебютный хет-трик в МЛС
Уэйн Руни / Соцсети

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни отметился хет-триком.

В 3 туре МЛС ДС Юнайтед Уэйна Руни принимал Реал Солт Лейк. Бывшая звезда Манчестер Юнайтед забил 3 гола, а его команда одержала победу со счетом 5:0.

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В эпизоде ​​с первым голом, Руни удачно реализовал пенальти. Второй гол забил после выхода один на один с голкипером, а в эпизоде ​​с третьим взятием ворот замкнул передачу партнера.

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Напомним, английский нападающий перешел в ДС Юнайтед летом прошлого года, за это время Руни сыграл 24 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Теги
Мир Видеоновости Уэйн Руни Уэйн Руни МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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