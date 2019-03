Руни оформил дебютный хет-трик в МЛС

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни отметился хет-триком.

В 3 туре МЛС ДС Юнайтед Уэйна Руни принимал Реал Солт Лейк. Бывшая звезда Манчестер Юнайтед забил 3 гола, а его команда одержала победу со счетом 5:0.

В эпизоде ​​с первым голом, Руни удачно реализовал пенальти. Второй гол забил после выхода один на один с голкипером, а в эпизоде ​​с третьим взятием ворот замкнул передачу партнера.

Напомним, английский нападающий перешел в ДС Юнайтед летом прошлого года, за это время Руни сыграл 24 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

35' | @WayneRooney steps up and buries the PK! 1-0 United!#DCU | #DCvRSL pic.twitter.com/BBscS7tAw4