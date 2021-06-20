"Я люблю Фодена как футболиста, но вы должны понять, что в течение четырех лет и более он формировался как игрок Манчестер Сити.

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Гвардиола не отпустил Фодена в аренду, чтобы тот попробовал другой стиль футбола – всю свою взрослую карьеру он провел в Манчестер Сити. Ему трудно просто изменить свою игру с 16 лет. Манчестер Сити играет в финальной трети. Они контролируют там мяч. Фоден – не дриблер, а игрок, который играет в короткие пасы и открывается на хороших позициях.

В Манчестер Сити движение игроков вокруг него это позволяет. Сити будет играть быстрые передачи на несколько метров, прежде чем перемещения игроков освободят Фодена, и он сможет выйти на позицию девятки или плеймейкера.

В матчах за Англию он немного изолирован, и когда получает мяч, владение медленное, и вокруг него мало что происходит. Это означает, что он тогда должен вести мяч. Если вы играете таким образом, то дриблинг – это то, что вам нужно. Почему бы не ставить Грилиша и Санчо, двух невероятных дриблеров", – приводит слова Руни The Times.

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