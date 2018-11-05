"Руни нужен, чтобы продать больше билетов", – Ширер резко высказался о прощальном матче легенды МЮ за сборную Англии

Легендарный форвард сборной Англии Алан Ширер выступил против приглашения Уэйна Руни в команду "трех львов" на прощальный матч.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии вызвала на товарищеский матч против сборной США ветерана команды Уэйна Руни. Для 33-летнего форварда это будет прощальный матч за национальную команду, на который он выйдет с капитанской повязкой.

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"Замечательно, что у Руни будет возможность попрощаться с болельщиками на Уэмбли. И мне нравится идея собрать денег на благотворительность в матче Англия – США.

Но я постоянно слышу, как тренеры жалуются, что в расписании стало слишком много событий и игр. Теперь вот нас ждет эмоциональное прощание в середине ноября. Да, Уэйн является лучшим бомбардиром в истории сборной. Но это должно быть честью играть в составе национальной сборной. Не должно быть такого, чтобы Англия считала за честь возможность пригласить тебя на игру.

Уэйн закончил карьеру в сборной 15 месяцев назад. Футбольному союзу Англии стоило пригласить Руни на игру в качестве гостя, а не игрока. Не вижу смысла в том, чтобы говорить: "Спасибо за выступления в составе сборной Англии, Уэйн. Вот еще одна игра, выйди на поле, пожалуйста".

Руни нужен только ради того, чтобы продать побольше билетов на Уэмбли. С другими игроками никогда не было ничего подобного. Мне жаль Саутгейта, он не сможет использовать этот матч, чтобы подготовиться к предстоящим играм", – цитирует Ширера издание Goal.

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