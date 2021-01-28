"Честно говоря, я не удивился этой новости. У Челси такая манера ведения бизнеса, и увольнение Фрэнка Лэмпарда не стало таким уж большим сюрпризом. Считаю, он заслуживал продолжения работы на Стэмфорд Бридж. В прошлом сезоне он преуспел с Челси в сложных обстоятельствах.

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В команде появились новые футболисты. На то, чтобы построить команду и начать бороться за титулы, нужно время. Если говорить о набраных очках, то я не думаю, что они так уж сильно отставали от борьбы за титул даже в этом сезоне.

Конечно, для Лэмпарда и помощников это разочарование, но лично я не удивлен. Уверен, и сам Фрэнк понимал, что времени ему не дадут, когда подписывал контракт с Челси. Там требуют завоевывать трофеи – и это, с одной стороны, хорошо, потому что заставляет тренеров давать результат, но с другой стороны, если уж вы позволяете привести несколько игроков из разных стран, то дайте тренеру хотя бы доработать сезон", – цитирует Руни Sky Sports.

Напомним, на посту тренера Челси Лэмпарда заменил немецкий специалист Томас Тухель, который также недавно был уволен с ПСЖ.

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