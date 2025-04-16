Руни может возглавить чемпиона АПЛ – ранее его уволили из худшего клуба Чемпионшипа
Уэйн Руни может стать новым главным тренером Блэкберна.
Руководство Блэкберн Роверс недовольно работой наставника команды Валерьена Исмаэля и собирается его заменить. Как информирует talkSPORT, на должность главного тренера рассматривается Уэйн Руни.
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Под руководством Исмаэля Блэкберн победил лишь однажды в 8 поединках и идет только на 10-й строчке в Чемпионшипе.
Ранее в этом сезоне Руни был уволен из Плимута, который замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа. Сейчас легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии работает телеэкспертом.
В сезоне 1994/95 Блэкберн выиграл АПЛ.
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