Руководство Блэкберн Роверс недовольно работой наставника команды Валерьена Исмаэля и собирается его заменить. Как информирует talkSPORT, на должность главного тренера рассматривается Уэйн Руни.

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Под руководством Исмаэля Блэкберн победил лишь однажды в 8 поединках и идет только на 10-й строчке в Чемпионшипе.

Ранее в этом сезоне Руни был уволен из Плимута, который замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа. Сейчас легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии работает телеэкспертом.

В сезоне 1994/95 Блэкберн выиграл АПЛ.

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