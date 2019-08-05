Руни может вернуться в Англию в статусе играющего тренера

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни может перейти в Дерби Каунти.

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни ведет переговоры с руководством Дерби Каунти о переходе в английский клуб в статусе играющего тренера, сообщает The Telegraph.

Руни сделал посмешище из соперников и забил 13-й гол в сезоне

В случае перехода, экс-нападающий Манчестер Юнайтед войдет в тренерский штаб Филиппа Коку, который заменил в Дерби Каунти Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, Уэйн Руни большую часть своей карьеры провел в Манчестер Юнайтед, однако является воспитанником Эвертона. Нападающий перешел в ДС Юнайтед прошлым летом.