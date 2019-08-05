toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Руни может вернуться в Англию в статусе играющего тренера

21:33 60 Читати українською
Руни может вернуться в Англию в статусе играющего тренера
Уэйн Руни / ДС Юнайтед

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни может перейти в Дерби Каунти.

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни ведет переговоры с руководством Дерби Каунти о переходе в английский клуб в статусе играющего тренера, сообщает The Telegraph.

Руни сделал посмешище из соперников и забил 13-й гол в сезоне

В случае перехода, экс-нападающий Манчестер Юнайтед войдет в тренерский штаб Филиппа Коку, который заменил в Дерби Каунти Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, Уэйн Руни большую часть своей карьеры провел в Манчестер Юнайтед, однако является воспитанником Эвертона. Нападающий перешел в ДС Юнайтед прошлым летом.

blog_ava
Заявка Динамо на матч Лиги чемпионов против Брюгге – Родригес в составе, звездная молодежь остается в Киеве
10:11
1829
Теги
Англия Трансферы Уэйн Руни Уэйн Руни Дерби Каунти Дерби Каунти Трансферы Чемпионата Англии ДС Юнайтед ДС Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
7
мин
Брюгге
21:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук