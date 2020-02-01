Руни красивым голом со штрафного и ассистом помог Дерби Каунти разгромил Сток Сити

Дерби Каунти разбил Сток Сити в рамках 30-го тура Чемпионшипа, а одним из главных героев стал Уэйн Руни.

Чемпионшип 2019/20. 30-й тур

Дерби Каунти – Сток Сити – 4:0

Голы: Вегхорн, 21, Мартин, 24, Руни, 67, Богл, 74

Дерби Каунти разгромил Сток Сити. В первом тайме Вегхорн и Мартин за 3 минуты оформили комфортное преимущество в первом тайме. А после перерыва главным действующим лицом стал легендарный английский форвард Уэйн Руни. Сначала "шрек" классным ударом со штрафного сделал преимущество разгромным, а чуть позже ассистировал Боглю, который поставил точку в матче.

Руни отличился дебютным голом за Дерби

Таким образом, Дерби набрал 40 очков и поднялся на 13 позицию, Сток Сити с 31 пунктом остался вблизи зоны вылета.