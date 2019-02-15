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Руни имеет проблемы с алкоголем – жена легендарного форварда угрожает покинуть его

12:22 23 Читати українською
Руни имеет проблемы с алкоголем – жена легендарного форварда угрожает покинуть его
Колин и Уэйн Руни / Фото Frostsnow

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни имеет серьезные проблемы с алкогольной зависимостью.

Жена форварда ДС Юнайтед Уэйна Руни Колин требует от мужа пройти курс лечения от алкогольной зависимости, сообщает The Sun.

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Колин Руни шантажирует экс-форварда сборной Англии, что уйдет от него, если Уэйн не согласится на лечение.

Стоит отметить, что Руни часто попадал в неприятные ситуации под влиянием спиртных напитков.

В прошлом сезоне МЛС 33-летний форвард провел 21 матч, в которых отметился 12-ю голами и 6-ю ассистами.

Алкоголь, снотворное, хулиганство, полицейский участок: Уэйн Руни продолжает жить по правилам рок-звезды

Теги
Англия Уэйн Руни Уэйн Руни ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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