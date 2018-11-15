Руни грустит за Манчестер Юнайтед и сыграет за сборную Англии с капитанской повязкой

Легендарный форвард сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился впечатлениями от возвращения в Англию.

"Конечно, я скучаю по МЮ. Здесь я провел лучшие дни своей карьеры, играл за Манчестер Юнайтед очень длительный период (с 2004 по 2017 годы). Это было прекрасное время.

Я покинул клуб с чудесными воспоминаниями. Я отлично провел время в Юнайтед, поэтому с нетерпением жду возвращения и встречи со своими экс-партнерами.

Если честно, я бы оставил победный матч в финале Лиги Европы-2016/17 последним в карьере. Было бы хорошо завершить все на Олд Траффорд", – цитирует Уэйна Руни официальный сайт Манчестер Юнайтед.

В своем прощальном матче за сборную Англии, который состоится 15 ноября в 22:00 на Уэмбли, Руни сыграет с 10 номером на спине и капитанской повязкой против США, сообщает Sky Sports. Хоть главный тренер Гарет Саутгейт говорил обратное, Фабиан Делф заверил, что Руни получит повязку, как только выйдет на поле.

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