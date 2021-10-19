Уэйн Руни изъявил желание стать главным тренером Ньюкасла, сообщает ChronicleLive.

Дерби Каунти наказан за неплатежеспособность – команда Руни осела на дне Чемпионшипа с минусом очков

Если новые владельцы "сорок" решат уволить действующего наставника Стива Брюса уже сейчас, то Руни готов даже временно поработать в клубе, пока будут искать нового специалиста. Напомним, сейчас Уэйн Руни возглавляет Дерби Каунти, который находится в трудном положении на дне турнирной таблицы Чемпионшипа.

Напомним, аравийские шейхи недавно приобрели Ньюкасл и анонсировали мощные инвестиции в клуб.

Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду