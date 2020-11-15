"Главное сейчас – стабилизировать клуб и начать подниматься в таблице. Меня попросили стать частью тренерского штаба на следующий матч. Мы с тренерами поговорим с игроками в понедельник.

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Мне жаль, что Филлип и его помощники покинули клуб. Хочу лично поблагодарить его за всю помощь и усилия в пользу нашего клуба", – приводит слова Руни ESPN.

Напомним, до этого легендарный форвард выполнял функции играющего тренера. Вероятно, в ближайших матчах ему придется сосредоточиться исключительно на работе наставника Дерби Каунти.

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