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Руни – лучший игрок недели в МЛС

17:10 13 Читати українською
Руни – лучший игрок недели в МЛС
Уэйн Руни / фото: ДС Юнайтед

Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни, который недавно оформил хет-трик, стал лучшим игроком недели в МЛС.

Об этом сообщили на официальной странице ДС Юнайтед в Twitter. Отметим, Руни в матче 3-го тура МЛС между ДС Юнайтед и Солт Лейк оформил свой первый хет-трик в североамериканской лиге, а его команда в итоге победила со счетом 5:0.

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Напомним, 33-летний Уэйн перешел в ДС Юнайтед из Эвертона летом прошлого года. Руни успел сыграть за ДС 24 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Теги
Мир Уэйн Руни Уэйн Руни МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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