"Судаков слишком часто злоупотреблял индивидуальной игрой. Были ситуации, в которых нужно было отдавать передачи, а он с этим явно затягивал. У Мудрика было тоже самое. В одном из характерных эпизодов его прессинговали, "накрывали" сразу несколько игроков, поэтому Михаилу стоило отпасовать партнеру под ударную позицию – в частности, Степаненко. Но всего этого не было, люди просто играли на себя. Этому, честно говоря, я очень удивился.

Легенда Шахтера призвал Степаненко завершать карьеру после разгрома от Румынии: "Украина вообще не играла"

И вскоре наша сборная получила гол, после чего, как всегда, попали под психологический пресс. Возникла растерянность и было видно, что футболисты не знают, что делать. Началась хаотичная беготня вперед с открыванием, что ни к чему не привело. А вот у румын все получилось наоборот: появилась уверенность, после чего нам забили второй мяч, а потом на кураже и третий.

Действия Лунина? К большому сожалению, во втором пропущенном мяче он нас не выручил. Да и в случае с первым во время выполнения передачи наш вратарь ошибся. А третий гол – то вообще. Два румынских футболиста разыгрывают стандарт, а у нас только один игрок выбегает. Почему не выбегал второй?! Как такое может быть? Я не понимаю. Не надо, чтобы сразу два игрока выдвигались на фланг. Румыны берут и на замахе спокойно убирают Шапаренко, идет передача с фланга – и получаем третий гол. Это просто ужас.

Для меня, впрочем, как и для всех людей, кто поддерживает сборную Украины, это было что-то вроде удара под дых. Если в двух следующих матчах – со Словакией и Бельгией будет такая же игра, то тогда о чем мы можем говорить? Причины провала? В действиях соперника я увидел игровую дисциплину, порядок и заряженность на борьбу. А вот у наших футболистов, мне кажется, присутствовала скованность. Они выходили перед игрой – и это было заметно. Я не думаю, что была какая-то самоуверенность. И хотя в начале матча была активность в атаке, но до обострения дело так и не доходило.

Возможно, определенный отпечаток на футболистов сборной Украины наложил избыток информации относительно их трансферных сумм. Как по мне, слишком сильно раздули уровень наших игроков – в частности, таких как Судаков, Шапаренко. Эти суммы заоблачные. В то же время мало кому известные румыны всех наших звезд просто "перекусили", – поделился Шаран в интервью Sport.ua.

Найгірший – тренер. Кричущі питання до Реброва, приклад Кальцони та оцінки збірній України за розгром від Румунії