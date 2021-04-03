Румынского тренера уволили за успешные выступления – он вывел команду на первое место
Иногда даже хорошие результаты могут стать причиной потери работы.
Увольнение главного тренера румынского клуба Залэу Мариуса Паски вызвало немалые удивление в мире. Точнее не само увольнение, а причина.
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Наставник вывел свою команду на первое место третьего дивизиона Румынии, что вызвало большое недовольство боссов клуба, сообщает в своем Твиттере журналист Эммануэль Рошу.
"Что ты делаешь, парень? Ты хочешь получить повышение в классе?" – цитирует Паска слова руководства клуба.
К слову, после 13-ти туров румынского чемпионата Залэу с 27 очками идет первым и опережает ближайшего преследователя на один балл.
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