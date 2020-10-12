Бывший защитник туринского Ювентуса и ряда других итальянских команд Николо Наполи в очередной раз уволен с поста главного тренера Университати из Крайовы.

58-летний итальянец неожиданно ушел с должности алленаторе "студентов". Об отставке сообщает официальный сайт клуба.

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В данный момент Университатя занимает 1-е место во втором по силе дивизионе Румынии, имея в активе 17 очков после семи туров. Наполи покинул Крайову по личным причинам, контракт расторгнут по обоюдному согласию. Эта отставка стала уже седьмой для специалиста за время работы с Университатей. Ранее он работал с командой в 2004-м, 2007-2009 годах, в 2011-м, в 2013-2014 гг., 2017-2018 гг., 2018-2019 гг. и с 2020-го.

Николо Наполи начал игровую карьеру в начале 80-х в Мессине, а в 1987-1991 гг. защищал цвета Ювентуса и завоевал со "Старой синьорой" Кубок Италии и Кубок УЕФА.

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