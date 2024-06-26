Задолго до этой игры начали говорить о возможной патовой ситуации, когда команды будут играть прежде всего на ничью. Такой результат гарантированно выводил в плей-офф обоих участников этого матча. Теория, конечно, интересная, но уже со стартовым свистком стало ясно, что играть будут в полную силу. Еще бы – первое место в группе имеет очень много преимуществ, потому что позволяет попасть в самую легкую часть турнирной сетки.

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Темп задала Словакия. Ее футболисты в первые минуты буквально насели на ворота соперника. Какое-то время довести дело до реальной опасности не удавалось. А вот румыны смогли это сделать едва ли не с первой попытки. Рациу сместился с фланга и пробивал под дальнюю штангу, заставив Дубравку совершить сложный сейв.

Игра пошла на встречных курсах, но словаки оставались опасными. На 22-й минуте они очень остро разыграли стандарт. Гараслин подавал, замыкать могли и Куцка, и Шкриняр, но они почему-то не среагировали и просто наблюдали, как мяч вылетает за пределы поля. Оказалось, что это было предупреждение, которое Румыния проигнорировала. Пекарик поймал дальнюю передачу от Шкриняра и отпасовал на Куцку, а тот выполнил безупречный навес на Дуду. Ондрей четко пробил в противоход голкиперу, 1:0.

После забитого гола игра немного успокоилась. Попытки футболистов подобраться ближе к воротам соперника были неудачными. Что ж, если не удается своими силами, всегда можно рассчитывать на ошибку арбитров. Казалось, Давид Ганцко если ифолил против Янниса Хаджи, то за пределами штрафной. Однако у Даниэля Зиберта и его бригады было другое мнение – пенальти. Разван Марин с 11-ти метров бил с такой силой, что у Дубравки не было шансов спасти, 1:1.

Начало второго тайма уже больше напоминало матч команд, которых устраивает ничья. Но сказать, что это было сознательно, нельзя. Команды пытались строить атаки, но в перерыве прошла гроза, со временем дождь снова возобновился и иногда лил довольно сильно. Поэтому газон, мягко говоря, стал тяжелым. Зачастую вместе с мячом в воздух поднималось много воды.

Как доказательство – момент румын на 61-й минуте. Разван Марин получил отличный пас на линии штрафной, но поскользнулся. Бить возможности уже не было – отдал пас на Хаджи. И это было хорошее решение. Яннис вернул под удар Марину, и Дубравке снова пришлось демонстрировать все свое мастерство. Атаку вторым темпом завершал Дрегуш, который совсем немного не попал в дальнюю девятку.

Через четыре минуты аналогичная ситуация случилась у противоположных ворот. Дрегушин не смог устоять на газоне и накрыть удар Стрелеца. Впрочем, Нице успел выставить ногу и спасти от второго пропущенного. Следующая волна атак завершилась попыткой Гараслина, который пытался закрутить мяч под дальнюю штангу. Совсем немного не хватило точности.

За полчаса до конца игры тренеры провели ряд замен. Причем сделали их аж в пять слотов. Это окончательно помогло погодным условиям убить темп. Не было и намеков на моменты. Конечно, команды понимали и цену ошибки. Было слишком рискованно идти за победой, рискуя получить контратаку и вылететь.

Поскольку Украина и Бельгия голов не забили, то турнирное положение в группе Е не изменилось. Румыния впервые в XXI веке вышла в плей-офф чемпионата Европы, историчность момента заключается в том, что команда никогда не делала этого, выиграв группу. Словакия вышла в 1/8 финала с третьего места. Бельгия финишировала второй, а Украина едет домой.