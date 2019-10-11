Румыния U-21 – Украина U-21 – 3:0 – видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины уступила сверстникам из Румынии в матче отбора к Евро-2021. Смотрите видео голов и обзор матча Румыния U-21 – Украина U-21 на Футбол 24.

Румыния U-21 благодаря голам Олимпиу Моруцана и дублю Адриана Петре одержала заслуженную победу над Украиной. Подопечные Руслана Ротаня пропустили три гола в течение последних 15-и минут поединка.

Украина потерпела разгромное поражение от Румынии в матче отбора к Евро-2021 U-21

Победа в отчетном матче позволила румынам набрать три очка и сравнялась с "сине-желтыми" в турнирной таблице группы В. До второго места остается столько же.