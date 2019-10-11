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Румыния U-21 – Украина U-21 – 3:0 – видео голов и обзор матча

00:06 19 Читати українською
Румыния U-21 – Украина U-21 – 3:0 – видео голов и обзор матча
Румыния U-21 – Украина U-21 – 3:0 – видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины уступила сверстникам из Румынии в матче отбора к Евро-2021. Смотрите видео голов и обзор матча Румыния U-21 – Украина U-21 на Футбол 24.

75’ Олімпіу Моруцан
81’ Адриан Петре
90+4’ Адриан Петре
 
75’ Олімпіу Моруцан
81’ Адриан Петре
90+4’ Адриан Петре

Румыния U-21 благодаря голам Олимпиу Моруцана и дублю Адриана Петре одержала заслуженную победу над Украиной. Подопечные Руслана Ротаня пропустили три гола в течение последних 15-и минут поединка.

Украина потерпела разгромное поражение от Румынии в матче отбора к Евро-2021 U-21

Победа в отчетном матче позволила румынам набрать три очка и сравнялась с "сине-желтыми" в турнирной таблице группы В. До второго места остается столько же.

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