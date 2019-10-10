Румыния U-21 – Украина U-21: стартовые составы на матч отбора Евро-2021

Молодежная сборная Румынии принимает ровесников из Украины в рамках отбора к Евро-2021 U-21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора Евро-2021 Румыния U-21 – Украина U-21 начнётся в 20:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Румыния U-21: Влад – Бобоц, Чиндрис, Пашкану, Велизар – Оайде, Балюца, Морутан – Ман, Гане, Драгуш
Запасные: Аойани, Михайла, Петре, Чоботариу, Марин, Оларе, Рациу, Чобану, Нейчутеску
Украина U-21: Билык – Попов, Чеберко, Биков – Милованов, Леднев, Чех, Шапаренко, Дубинчак – Топалов, Русин
Запасные: Кучерук, Бондар, Смирный, Кожушко, Супряга, Мудрик, Алибеков, Конопля, Цитаишвили
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