Румыния призвала УЕФА отменить Евро-2020 – сборная Украины планировала базироваться в Бухаресте

Сборная Украины в ожидании решения по Евро-2020 / УАФ

Похоже, чемпионат Европы по футболу летом не состоится – все больше стран призывают перенести турнир сборных.

Румынская федерация футбола направила в УЕФА официальный запрос об отмене Евро-2020, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Эмануэль Рошу.

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К слову, сборная Румынии – один из участников квалификации Евро-2020 через плей-офф Лиги Наций и потенциальный соперник Украины на групповом этапе Евро.

Напомним, "сине-желтые" во время финальной части Евро-2020 планировали расположиться в Бухаресте. Более того, украинцы в столице Румынии должны были провести два групповых матча.

Ранее Федерация футбола Италии также отправила запрос в УЕФА о переносе чемпионата Европы. Решение о проведении турнира должно быть принято уже сегодня, 17 марта, на заседании УЕФА.

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